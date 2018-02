Ex-Priester bei Missbrauchsprozess in Deutschland verurteilt

Im Missbrauchsprozess gegen einen Ex-Priester, dem auch Delikte in Niederösterreich angelastet werden, hat das Landgericht Deggendorf den Angeklagten am Donnerstag zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er wird in der Psychiatrie untergebracht. Die Frage nach einer anschließenden Sicherungsverwahrung hänge von einem möglichen Therapieerfolg ab, sagte der Vorsitzende Richter.

SN/APA (dpa)/Armin Weigel Ex-Priester wird in Psychiatrie untergebracht