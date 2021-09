Ex-Topmodel Linda Evangelista: "Ich wurde durch eine Fettbehandlung entstellt"

Die aus Kanada stammende frühere Laufstegkönigin Linda Evangelista brach nach Jahren ihr Schweigen über Probleme nach einer verpfuschten Schönheits-Behandlung. Sie wollte Fettzellen reduzieren und leidet nun unter einer gegenteiligen Nebenwirkung. De 56-Jährige nahm all ihre Kraft zusammen, um auf dem Social-Media-Kanal Instagram auf ihre Depressionen hinzuweisen. Das trägt ihr viel Unterstützung ein.

Das ehemalige Supermodel Linda Evangelista ist nach eigenen Angaben durch eine Schönheits-OP "brutal entstellt". Ein Eingriff zur Fettreduzierung sei nach hinten losgegangen und habe "das Gegenteil von dem bewirkt, was er versprach", wandte sich die 56-Jährige, die aus Kanada stammt, am Mittwoch auf Instagram an ihre Fans.

Die Operation habe ihre Fettzellen vergrößert statt verkleinert "und mich dauerhaft deformiert". Auch zwei schmerzhafte, erfolglose Korrekturoperationen hätten daran nichts geändert.

Die kanadische Model-Ikone gehörte zusammen mit Claudia Schiffer, Cindy Crawford und Naomi Campbell zu den Supermodels der 1980er- und 90er-Jahre, die die Laufstege von New York und Paris prägten.

"Ich bin, wie die Medien es beschrieben haben, ,nicht wiederzuerkennen'", fügte Evangelista hinzu. Sie habe sich vor fünf Jahren dem "CoolSculpting" unterzogen. Nun kündigte sie eine Klage an, weil sie nie vor den Risiken des Verfahrens gewarnt worden sei. Bei der Behandlung, der sogenannten Kryolipolyse, wird versucht, Fettzellen unter der Haut durch eine Unterkühlung von etwa einer Stunde zu reduzieren.

Der Eingriff habe bei ihr eine seltene Nebenwirkung ausgelöst und zu der Erkrankung namens paradoxe adipöse Hyperplasie geführt, weshalb sie sich seit Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen habe, so Linda Evangelista. Der verpfuschte Eingriff habe sie in eine depressive, von Selbsthass geplagte Einsiedlerin verwandelt, deren Lebensgrundlage zerstört sei. "Ich bin es so leid, so zu leben. Ich möchte erhobenen Hauptes aus der Tür gehen, obwohl ich nicht mehr wie ich selbst aussehe", begründete sie nun ihren Schritt an die Öffentlichkeit.

Stars und Fans kommentierten Evangelistas Worte mit unterstützenden Botschaften. Auf dem Social-Media-Kanal Instagram hat Evangelista fast eine Million Anhänger.