Ex-US-First Lady Rosalynn Carter mit 96 Jahren gestorben

Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia "friedlich im Kreise der Familie" gestorben, teilte eine von den Carters gegründete Stiftung mit. "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe", zitierte die Stiftung den 99 Jahre alten Jimmy Carter.

Jimmy und Rosalynn Carter bei einem Football-Match im Jahr 2018