Ex-US-Präsident Carter feiert 75. Hochzeitstag

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat seine Frau Rosalynn zum 75. Hochzeitstag mit einer Diamantkette überrascht. Der 96-jährige Friedensnobelpreisträger und seine drei Jahre jüngere Frau verbrachten am Mittwoch einen "ruhigen Tag" in ihrem Haus in Plains im Südstaat Georgia, wie eine Sprecherin mitteilte. "Präsident Carter gab ihr eine Halskette mit Diamant-Anhänger." Im englischen Sprachraum ist ein Diamant das Symbol für das 75. Hochzeitsjubiläum.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Ex-Präsident Jimmy Carter und seine Frau Rosalynn im Jahr 2018