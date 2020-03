Ex-Wachmann nahm 30 Geiseln in Einkaufszentrum in Manila

In einem Einkaufszentrum in der philippinischen Hauptstadt Manila hat ein Bewaffneter dutzende Menschen als Geiseln genommen. Der Täter sei ein ehemaliger Wachmann, der auch mehrere Angestellte in seine Gewalt gebracht habe, teilte das Management des Einkaufszentrums am Montag mit.

SN/APA (AFP)/TED ALJIBE Eine Geiselnahme forderte die Einsatzkräfte in Manila