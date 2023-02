Ex-Wirecard-Chef Braun weist alle Schuld von sich

Vor Gericht weist Ex-Wirecard-Chef Markus Braun alle Anklagepunkte zurück. Von gefälschten Unterlagen oder kriminellen Vorgängen habe er "keine Kenntnis" gehabt, die Veruntreuungen seien im "Ressort Marsalek" erfolgt.

Rund sechs Wochen nach Prozessbeginn am Landgericht München, der im Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim geführt wird, äußerte sich der Hauptangeklagte, Markus Braun (53) aus Wien, am Montag erstmals persönlich zu den Vorwürfen der Anklagebehörde. Im größten Betrugsprozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte geht es um 3,1 Mrd. Euro Schaden, der Anlegern und Kreditgebern laut Staatsanwaltschaft zugefügt wurde. Als der einst größte Konzern im Börsenindex Dax im Juni 2020 nach einer Sonderprüfung einräumen musste, dass 1,9 Mrd. Euro auf Konten von Drittpartnern ...