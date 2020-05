Vernachlässigte Seuchen. Haben Sie schon mal vom Chikungunya-Fieber gelesen - oder kennen Sie das Buruli-Ulkus?

Diese Krankheiten sind hauptsächlich in der Dritten Welt verbreitet und bei uns nahezu unbekannt. Die Profitaussichten für die Pharmaindustrie sind dort gering und in die Forschung wird wenig investiert. Die WHO führt eine Liste mit den wichtigsten "vernachlässigten tropischen Krankheiten" ...