Explosion in Bordeaux fordert mindestens ein Todesopfer

Bei einer heftigen Explosion in Bordeaux ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche einer älteren Frau wurde am Samstagnachmittag geborgen, ein 89-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Explosion hatte am Morgen die Stadt in Südwestfrankreich erschüttert. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um eine Gasexplosion handeln. Mehre Gebäude wurden völlig zerstört.

SN/APA (AFP)/MEHDI FEDOUACH Im Viertel Chartrons wurden etliche Häuser zerstört