Explosion in deutschem Hochhaus - Wohnung gestürmt

Nach der Festnahme eines Mannes nach einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus hat die Polizei in dessen Wohnung eine Leiche gefunden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Zur Identität konnte der Minister noch nichts sagen. Zuvor sei der Mann zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung gewesen.

Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen am Donnerstagvormittag wurden mehrere Menschen verletzt - darunter auch Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr.