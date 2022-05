Explosion in slowenischer Chemiefabrik - fünf Tote vermutet

Bei einer gewaltigen Explosion in der slowenischen Chemiefabrik Melamin in Kocevje (Südslowenien) sind am heutigen Donnerstag vermutlich fünf Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere Personen wurden lebensgefährlich verletzt. Slowenische Medien berichten über den schlimmsten Industriebrand in der Geschichte des Landes.

SN/APA/AFP/MITJA OFAK Rauch steigt auf aus Chemiefabrik Melamin in Kocevje