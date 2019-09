In einem Gebäude in der deutschen Stadt Münster ist es am Mittwochvormittag zu einer Explosion gekommen. Es entstand ein Großbrand, zwei Frauen wurden schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach ersten Informationen war in dem Gebäude eine Zwangsräumung geplant gewesen. Laut Polizei kam es dabei gegen 9.25 Uhr zu einer Gasexplosion.

SN/APA/Webpic/hex Eine Gasexplosion führte zu Großbrand in Münster.