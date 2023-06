Explosion von EU-Hybridauto forderte zwei Tote in Italien

Bei der Explosion eines mit EU-Mitteln entwickelten und getesteten Hybridauto-Prototyps sind in Neapel zwei Menschen ums Leben gekommen. Das mit Technologie auf experimenteller Basis ausgestattete Fahrzeug fing bereits am vergangenen Freitag Feuer, die beiden Personen an Bord wurden schwer verletzt. Maria Vittoria Prati, eine 66-jährige Forscherin des italienischen Nationalen Forschungsrats (CNR), erlag am Montag den schweren Verbrennungen.

Prati starb an den Folgen der Explosion des Fahrzeuges, das sie in der Nähe von Neapel gesteuert hatte, wie es am Donnerstag hieß. Der zweite Insasse, der 25-jährige Forscher Fulvio Filace, starb in der Nacht auf Donnerstag, sagte ein Sprecher des Cardarelli-Krankenhauses in Neapel. Sowohl Prati als auch Filace waren nach der Explosion in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft von Neapel ermittelt zur Ursache des Unglücks. Das CNR-Zentrum kondolierte den Familien der Todesopfer und kündigte eine interne Untersuchung an. Das Life-Save-Projekt setzt sich zum Ziel, Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren in Hybridfahrzeuge umzuwandeln, die zumindest teilweise mit Solarenergie betrieben werden. Im Zuge des Projekts sollen Serienfahrzeuge mit zusätzlichen Elektromotoren ausgestattet werden, die von einer Batterie und Solarpaneelen auf dem Dach und der Motorhaube aufgeladen werden. Das Projekt wurde durch das LIFE-Programm der Europäischen Kommission finanziert.