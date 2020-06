Explosion von Tanklaster in China: 19 Tote und 170 Verletzte

Durch die Explosion eines Tanklasters sind in China 19 Menschen in den Tod gerissen und mehr als 170 Menschen verletzt worden. Das Unglück habe sich auf einer Autobahn in der östlichen Provinz Zhejiang ereignet, teilte die Regionalregierung am Sonntag mit. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein riesiger Feuerball in den Himmel schießt, über dem Unfallort hingen riesige schwarze Rauchwolken.

SN/APA (AFP)/STR Die Druckwelle ließ Gebäude einstürzen, Verschüttete werden befürchtet