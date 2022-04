Extinction Rebellion mit Blockaden in Paris und London

Im Kampf gegen den Klimanotstand haben Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion wichtige Verkehrsachsen in Paris und London blockiert. Auf einer Länge von 300 Metern sperrten sie am Samstag in der französischen Hauptstadt mit Sitzblockaden und einer Barrikade aus Heuballen den Verkehr auf den Grands Boulevards. Auch in London legten tausende Aktivisten den Verkehr in der Innenstadt lahm. Einige Aktivisten klebten sich an eine Limousine.

SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Klimaaktivisten besetzen wichtige Verkehrsachse