Facebook-Whistleblowerin Haugen im EU-Parlament

Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen tritt am Montag (16.45 Uhr) vor einem Ausschuss des Europarlaments auf. Haugen kündigte an, mit den Abgeordneten des Ausschusses für den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz über den sogenannten Digital Services Act diskutieren zu wollen. Mit diesem Gesetz sollen in der EU große amerikanische Online-Unternehmen wie Facebook und Google strikter reguliert werden.

SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Ex-Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen