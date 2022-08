Fähre nach Brand in schwedischem Hafen angekommen

Nach einem dramatischen Abend und vielen Stunden Fahrt ist die Fähre Stena Scandica sicher im Hafen von Nynäshamn in Schweden angekommen. Im schwedischen Fernsehen war am Dienstagvormittag zu sehen, wie zwei Schlepperboote dem Schiff bei der Einfahrt in den Hafen halfen. Auf der Fähre mit 299 Menschen an Bord - darunter 241 Passagiere-, die auf dem Weg von Ventspils in Lettland nach Schweden war, war Montagmittag ein Brand in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen.

SN/APA/AFP/Sweden's Maritime Admini Zwei Motoren liefen nach Stromausfall wieder