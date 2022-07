Färörer-Inseln begrenzen umstrittene Delfinjagd

Nach einem Aufschrei der Empörung über fast 1.500 getötete Delfine im September vergangenen Jahres geben die Färörer-Inseln nun nur noch eine bestimmte Zahl an Tieren zur Jagd frei. Es solle für 2022 und 2023 eine jährliche Quote von 500 Delfinen gelten, teilte am Sonntag die autonome Regierung der zu Dänemark gehörenden Inseln mit. Zuvor hatten fast 1,3 Millionen Menschen eine Petition zum Verbot der als "Grindadrap" bezeichneten traditionellen Jagdpraxis unterzeichnet.

SN/APA/dpa/A3609 Daniel Karmann Delfine (Themenbild)