Fahrt in Menschenmenge in Belgien: 34-Jähriger steuerte Auto

Bei dem Autofahrer, der Sonntagfrüh bei einer Karnevalsveranstaltung in der belgischen Gemeinde Strépy-Bracquegnies in eine Menschenmenge gefahren war, handelt es sich nach Medienangaben um einen 34-jährigen Belgier italienischer Herkunft. Er saß mit seinem 32-jährigen Cousin in dem Auto, das in die Menge gerast war. Sechs Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt, zehn von ihnen schwer.

SN/APA/Belga/NICOLAS MAETERLINCK Sechs Tote durch Auto bei einem verspäteten Karnevalsfest in Belgien