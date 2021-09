Fall Eitan: Bub bleibt vorerst in Israel

Eitan B., der einzige Überlebende des Seilbahn-Unglücks vom Lago Maggiore in Italien im Mai, bleibt vorerst in Israel. Das hat am Donnerstag ein Familiengericht in Tel Aviv beschlossen, vor dem der Großvater mütterlicher Seite und die Tante väterlicher Seite des Kindes erschienen waren. Die Angehörigen streiten um das Sorgerecht für den Sechsjährigen. Die nächste Anhörung soll am 8. Oktober stattfinden.

SN/APA/JACK GUEZ Familiengericht setzte nächste Anhörung für 8. Oktober an