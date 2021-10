Fall Eitan: Großvater plant Rekurs gegen Richterbeschluss

Im Streit unter den Angehörigen um das Sorgerecht für den sechsjährigen Eitan, dem einzigen Überlebenden des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore in Italien, will der Großvater des Buben Einspruch gegen einen am Montag gefällten Gerichtsbeschluss in Tel Aviv einreichen. Das Familiengericht hatte beschlossen, dass das Kind nach Italien zurückkehren soll. Dort lebte der Bub bis zu dem Unglück im Mai mit seinen Eltern.

SN/APA (AFP/Vigili del Fuoco)/HANDO Der Bub hatte als Einziger das Seilbahnunglück in Italien überlebt