Fall Ernst August in Salzburg: Der Hochadel marschierte vor Gericht auf

Ein Konkursverfahren im Hause Hannover lockte prominente Persönlichkeiten nach Salzburg. Auslöser war ein Familienzwist zwischen Vater und Sohn. Jetzt müsste Erbprinz Ernst August klagen, um knapp 240.000 Euro an Forderungen einbringlich zu machen.

Wenn in einem Konkursverfahren sogar ein Redakteursteam der Illustrierten "Die Bunte" extra aus Deutschland anreist, muss es sich um prominente Persönlichkeiten handeln: Am Montag fand am Landesgericht Salzburg die Prüfungstagsatzung zur Insolvenz der EAH BetreibungsgmbH statt. Wobei EAH für Ernst August von Hannover steht, alleinige Gesellschafterin des in die Pleite geschlitterten Unternehmens war die Welfen Privatstiftung.

"Die Bunte"-Vertreter hatten Pech, sie wurden des Saales 354 verwiesen. In dem Verfahren war nur eine "qualifizierte Öffentlichkeit" zugelassen, wie es im ...