Fall Maddie: Britische Zeugin erkennt verdächtigen Deutschen wieder

Eine britische Zeugin hat nach einem Bericht der "Sun" im Mordfall "Maddie" den 43-jährigen verdächtigen Deutschen wiedererkannt. Er soll sich damals in der Nähe des Appartements der Familie McCann merkwürdig verhalten haben. Die Zeitung beschreibt die Frau als "glaubwürdige Zeugin", die den Mann schon wenige Stunden nach dem Verschwinden des Mädchens in der Anlage in Portugal beschrieben hat.

SN/APA (Archiv/AFP)/HANDOUT Das Mädchen ist seit 13 Jahren verschwunden