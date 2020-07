Fall Maddie McCann: Auch in Brunnen keine Spur

Die portugiesische Polizei hat Medienberichten zufolge in drei Brunnen nach der seit mehr als 13 Jahren verschwundenen Madeleine "Maddie" McCann gesucht. In den vergangenen Wochen seien Beamte der Kriminalpolizei in der Gemeinde Vilo do Bispo mit Hilfe von Tauchern im Einsatz gewesen, berichtete die Zeitung "Expresso" am Samstag unter Berufung auf einen Augenzeugen.

SN/APA (AFP/Archiv)/FRANCISCO LEONG Die portugiesische Polizei sucht nach neuen Spuren im Fall Maddie