Fall Maddie - Polizei durchsucht Kleingarten in Hannover

Die Polizei in Hannover setzt am Mittwoch die Durchsuchung eines Kleingartens im Zusammenhang mit der kleinen Maddie fort. Bis zum Sonnenuntergang waren Beamte am Dienstagabend auf der Parzelle am Stadtrand im Einsatz. Mit einem Bagger sowie per Spaten und Harke durchkämmten Polizisten das Erdreich.

SN/APA (dpa)/Peter Steffen 2007 verschwand die kleine Maddie McCann