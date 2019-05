Falscher Polizist erbeutete in Bayern Gold im Wert von einer halben Million Euro

48 Mal versuchten Betrüger am Dienstag, Menschen im Landkreis Rosenheim um ihr Erspartes zu bringen. Einmal hatten die Täter, die sich am Telefon als Polizeioberkommissar und als Oberstaatsanwalt vorstellten, Erfolg: Eine Frau übergab einem Unbekannten Goldbarren und Goldmünzen im Wert von 500.000 Euro.

Am Telefon erzählten die beiden angeblichen Ermittler, dass im Rahmen von verdeckten Ermittlungen bei rumänischen Clan-Mitgliedern Wertdepot- und Kontodaten besagter Frau gefunden worden seien. Sie müsse sofort ihr Schließfach räumen.

Das Opfer, das tatsächlich bei einer Bank in Prien am Chiemsee ein Schließfach besitzt, räumte dieses am Dienstag am frühen Nachmittag aus. Mit den Goldbarren und den Goldmünzen fuhr sie anschließend zum vereinbarten Treffpunkt, einem Supermarktparkplatz in Prien am Chiemsee. Gegen 13.30 Uhr traf sie sich dort mit dem angeblichen Polizisten. Der nahm alles Gold, packte es in seinen Kofferraum und nahm es mit, "um die Echtheit zu überprüfen". Natürlich seien die Wertsachen währenddessen versichert.

Als der Frau später Zweifel kamen, war es zu spät. Völlig schockiert musste sie auf der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee erfahren, dass die "echte Polizei" von dem Vorgang nichts wusste und sie Betrügern aufgesessen war. Eine Fahndung blieb vorerst ergebnislos. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen der Gold-Übergabe am Supermarktparkplatz.

Das Opfer beschrieb den "falschen Polizisten", dem sie ihre Wertsachen übergab, laut Polizeiangaben folgendermaßen:

Der Mann war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, hat eine schlanke Figur, ein schmales Gesicht, hellere kurze Haare, trägt keinen Bart und keine Brille, und hat insgesamt eine gepflegte Erscheinung. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einem grauen Sakko, einer beigefarbenen Hose und einem hellen Hemd. Der Täter trug an der linken Hand eine Uhr mit blauem Zifferblatt. Die Beute packte er in einen auffälligen Aktenkoffer aus Metall, den er selbst mitgebracht hatte.

Die Ermittler hoffen, dass Kunden oder Passanten, die sich am gestrigen Dienstag gegen 13.30 Uhr im Bereich des Lidl-Parkplatzes in Prien am Chiemsee aufhielten, unter der Telefonnummer (08051) 90570 sachdienliche Hinweise geben können.



