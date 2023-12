Falscher Schnee im Sommer Australiens

Klassische Weihnachtstraditionen hat Australien nicht zu bietet. Eher ist hier das Erstaunliche, dass alle trotz 30 Grad im Schatten ein verhältnismäßig traditionelles Fest feiern wollen. Es werden Weihnachtslieder gesungen, in denen es schneit, Häuser werden mit künstlichem Schnee und Plastikschneemännern geschmückt. So mancher kocht am Weihnachtstag klassische europäische Gerichte, obwohl die Temperatur in der Küche dann fast der des Backofens gleicht. Dafür geht der Weihnachtsmann surfen. Am zweiten Weihnachtstag wird meist gegrillt und danach hüpft man in ein Schwimmbecken oder geht an den Strand. Ein Weihnachtsdessert ist die Pavlova. Sie soll - so lautet die australische Version - von einem deutschstämmigen Koch in Perth erfunden worden sein. Die Neuseeländer sind sich dagegen sicher, dass sie sich die Nachspeise aus Baiser, Schlagobers und Obst ausgedacht haben. Sicher ist indessen, dass die Süßspeise nach der russischen Ballerina Anna Pawlowa benannt ist, die in beiden Ländern Auftritte hatte.