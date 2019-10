Familie in den Niederlanden hauste jahrelang im Keller

In Erwartung des Weltuntergangs sollen ein Mann und seine sechs Kinder fast zehn Jahre isoliert in einem Keller in den Niederlanden gehaust haben. Die Polizei entdeckte die Familie auf einem abgelegenen Bauernhof, wie die Polizei am Dienstag in der östlich gelegenen Provinz Drenthe mitteilte. Die Menschen würden nun versorgt.

SN/APA (ANP)/WILBERT BIJZITTER Die Familie soll auf den Weltuntergang gewartet haben