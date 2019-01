Fans schenken Schweizer Circus Knie neues Zelt

Der vor 100 Jahren gegründete Schweizer "Circus Knie" geht dank einer Crowdfunding-Kampagne mit einem neuen Zirkuszelt auf Jubiläumstournee. Fast 500 Fans hätten innerhalb von vier Monaten umgerechnet rund 226.000 Euro gespendet, teilte der Zirkus mit. Die Kosten seien damit mehr als gedeckt. Das neue Zelt werde zum Auftakt der Tournee am 21. März in Rapperswil am Zürichsee eingeweiht.

