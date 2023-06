Farbenfrohe Fronleichnam-Prozessionen in Venezuela

Bei den traditionellen Fronleichnam-Prozessionen in Venezuela sind als Teufel verkleidete Menschen durch die Straßen gezogen. An dem im spanischsprachigen Raum Corpus Christi genannten Feiertag waren die farbenfroh maskierten "Diablos Danzantes" (tanzende Teufel) an verschiedenen Orten des südamerikanischen Landes am Donnerstag (Ortszeit) unterwegs.

BILD: SN/APA/AFP/YURI CORTEZ 'Diablos Danzantes'