Fasching im Fernsehen, Auto oder Internet

Der Höhepunkt der närrischen Zeit steht vor der Tür - und da muss er bleiben. Die Pandemie macht Feiern einen Strich durch die Rechnung.

Der coronabedingte Ausfall des Karnevals in den deutschen Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz verdirbt in diesem Jahr nicht nur vielen Narren die Stimmung, sondern auch das Geschäft von Einzelhändlern, Gastronomen und Hoteliers. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beziffert den wirtschaftlichen Schaden durch den Ausfall der diesjährigen Session in Deutschland mit rund 1,5 Milliarden Euro.

Doch wahre Faschingsfreunde lassen sich von der Pandemie nicht unterkriegen. Es gibt allerhand Alternativen zu Massenfeiern. In den deutschen ...