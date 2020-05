Fast 10.000 Corona-Tote in Altersheimen in England und Wales

In Altersheimen in England und Wales sind durch die Corona-Pandemie bereits fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen. Wie aus Angaben der nationalen Statistikbehörde ONS vom Dienstag hervorgeht, sind das rund ein Viertel aller Corona-Toten in England und Wales. Dort seien bis 8. Mai 39.071 mutmaßlich oder nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben.

ONS-Zahlen sind deutlich höher als die der Regierung