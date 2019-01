Fast 100 Tote nach Dammbruch in Brasilien registriert

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 99 gestiegen. 259 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Nach Einschätzung der Rettungskräfte besteht kaum noch die Aussicht, Überlebende zu finden. Die letzten Überlebenden waren Samstagfrüh geborgen worden.

SN/APA (AFP)/DOUGLAS MAGNO Hunderte Menschen werden noch vermisst