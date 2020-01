Fast 100 Tote pro Tag - Mordrate in Mexiko 2019 so hoch wie noch nie

In Mexiko hat es 2019 so viele Mordfälle gegeben wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1997. Insgesamt seien knapp 35.000 Morde im vergangenen Jahr registriert worden, teilten die Behörden am Montag mit. Mit fast 3.000 Fällen seien die meisten Menschen im Monat Juni getötet worden. Die Mordrate des Gesamtjahres entspricht demnach 95 Morden pro Tag.

SN/APA (AFP)/JULIO CESAR AGUILAR Knapp 35.000 Mordfälle in einem Jahr