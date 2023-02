Fast 100 Waldbrände mitten im Winter in Griechenland

Die griechische Feuerwehr hat am Wochenende 96 Mal ausrücken müssen, um Wald- und Buschbrände zu löschen. Beim schlimmsten Brand auf der Nordseite des Peloponnes seien sogar Löschflugzeuge eingesetzt worden, um die Flammen einzudämmen, berichtete der staatliche Rundfunk ERT. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Neben Brandstiftung wird von Meteorologen als Ursache die Wetterlage genannt: In weiten Teilen Griechenlands hat es in diesem Winter bisher nur wenig geregnet.