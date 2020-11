Fast 143.000 neue Corona-Fälle in den USA binnen 24 Stunden

In den USA erhöht sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter rapide. Am Sonntag meldeten die Behörden binnen 24 Stunden 142.732 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore von Montagfrüh (MEZ) hervorging. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es noch rund 133.000 gewesen. Der bisher höchste Wert war am Freitag registriert worden, als rund 196.000 Neuinfektionen gemeldet wurden.

SN/APA (AFP/Getty)/Go Nakamura Zahlreiche Covid-Patienten liegen in Spitälern