Fast 80 Tote nach Sturzflut in indonesischer Region Papua

Nach einer Sturzflut in der indonesischen Provinz Papua am Wochenende ist die Zahl der Toten auf 79 gestiegen. 43 Menschen in der östlichsten Region des Inselstaats würden weiter vermisst, teilte Indonesiens Katastrophenschutzbehörde am Montag mit.

SN/APA (AFP)/NETTY DHARMA SOMBA Sturzflut zog Spur der Verwüstung durch Papua