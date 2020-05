Fast 900 Tote binnen 24 Stunden in Brasilien

Die Corona-Krise wirkt sich in Brasilien immer verheerender aus: Am Dienstag meldeten die Behörden eine Rekordzahl von 881 neuen Todesfällen binnen 24 Stunden. Bisher starben damit nach offiziellen Angaben 12.400 Menschen an den Folgen der Viruserkrankung. Einer neuen Studie zufolge breitet sich das Virus schon länger in dem südamerikanischen Land aus als bisher angenommen.

SN/APA (AFP)/MICHAEL DANTAS Ein neuer Negativrekord wurde erreicht