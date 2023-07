Fast tausend Flüge bei Streik in Italien ausgefallen

Bei dem landesweiten Streik im Flugverkehr in Italien am Samstag sind insgesamt fast tausend Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaften, die zu dem Ausstand aufgerufen hatten, verzeichneten im Nachgang außerdem eine fast hundertprozentige Beteiligung der Beschäftigten am Streik, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete. Gestreikt hatte das Bodenpersonal der Flughäfen, das unter anderem für Abfertigungs- und Check-In-Dienste zuständig ist.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Auch Reisende in Österreich waren von dem Ausstand betroffen