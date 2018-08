Fast wie bei den Festspielen: Kommt ein Pferd in die Bahn...

Fahrgäste der ÖBB haben am Wochenende versucht, mit Pferd "Frieda" in einem Zug mitzufahren. In die erste Garnitur im Bahnhof Bad Mitterndorf im Bezirk Liezen durften sie erst gar nicht einsteigen. Beim zweiten Versuch ließ sie der Lokführer wieder aussteigen, ehe er mit dem REX 3415 weiterfuhr. Fotos davon kursierten am Mittwoch auf Twitter, außerdem gab es ein Video der tierischen Aktion.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Normalerweise sind Pferde in Zügen nicht erlaubt