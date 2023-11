FBI beschlagnahmt Handys von New Yorks Bürgermeister Adams

Agenten der US-Bundespolizei FBI haben Mobiltelefone sowie andere elektronische Geräte des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams beschlagnahmt. Die Beschlagnahmung erfolgte im Rahmen einer Untersuchung wegen Korruptionsverdachts bei Adams Wahlkampfkampagne im Jahr 2021, wie die Zeitung "New York Times" berichtete. Demnach soll Adams bei der Kampagne mit der türkischen Regierung zusammengearbeitet haben.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams musste seine Handys dem FBI geben

Der Zeitung zufolge wurde Adams am Montag nach einer Veranstaltung von den Agenten angesprochen, die anschließend zu ihm ins Auto stiegen. Die Agenten nahmen elektronische Geräte des Bürgermeisters mit, darunter zwei Handys und ein iPad, wie die Zeitung unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Quellen berichtete. Die Geräte wurden Adams wenige Tage später zurückgegeben.

Der Anwalt Boyd Johnson sagte: "Am Montagabend sprach das FBI den Bürgermeister nach einer Veranstaltung an. Der Bürgermeister kam der Forderung des FBI sofort nach und übergab die elektronischen Geräte". Adams sei keines Fehlverhaltens beschuldigt worden und kooperiere mit den Ermittlern, fügte der Anwalt hinzu.

Die Ermittlungen zu der Wahlkampfkampagne wurden vergangene Woche publik, als FBI-Agenten das Haus von Adams ehemaliger Spendensammlerin Brianna Suggs durchsuchten und Laptops, Handys und eine Mappe mit der Aufschrift "Eric Adams" mitnahmen.

Der "New York Times" zufolge wurde bei der Hausdurchsuchung nach Beweisen für eine Konspiration zwischen dem Bürgermeister und der Türkei gesucht. Adams sagte nach der Beschlagnahmung eine Reise nach Washington ab, wo er Vertreter des Weißen Hauses treffen sollte, und blieb in New York.