Feier für 100-jährige Dampflokomotive "Flying Scotsman"

Zum 100-Jahr-Jubiläum ist die weltberühmte Dampflok "Flying Scotsman" am Freitag in der schottischen Hauptstadt Edinburgh gefeiert worden. Die Museumslok dampfte zur Überraschung wartender Reisender in den Bahnhof Waverley, wo der Geburtstag des einst schnellsten Zugs Großbritanniens mit Tanzdarbietungen und Live-Musik gefeiert wurde, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Die Dampflok war vor 100 Jahren in Dienst genommen worden und gehört heute dem National Railway Museum in York, ist aber für Museumsfahrten im ganzen Land unterwegs. Im Jahr 1928 machte der "Flying Scotsman" Schlagzeilen mit der ersten Fahrt ohne Unterbrechung von London nach Edinburgh. Daher sei der Bahnhof Waverley ein passender Ort für die Feier, sagte Museumsdirektorin Judith McNicol der PA-Meldung zufolge.