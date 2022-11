Feiern zum 50. Thronjubiläum der dänischen Königin Margrethe

Nach mehrmaligem Aufschub der größeren Feste zu ihrem 50-jährigen Thronjubiläum lässt sich Dänemarks Königin Margrethe II. am Samstag doch noch von ihren Landsleuten feiern. Erst lässt sich die 82 Jahre alte Monarchin in den Mittagsstunden in einer Kutsche von Schloss Amalienborg zum Kopenhagener Rathaus fahren, dann wird sie sich kurze Zeit später im Rahmen eines offiziellen Empfangs auf dem Rathausbalkon zeigen.

