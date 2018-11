Ferienparadies wurde zur Gewalthölle

In der einstigen Urlaubermetropole Acapulco machen sich Rauschgiftkartelle breit. Das ist ein drastisches Beispiel dafür, dass Mexiko in einer Spirale der Gewalt feststeckt.

Es ist ein sonniger Freitagnachmittag am Playa Caleta. Gegen 16 Uhr gehen die meisten Urlauber an dem beliebten Strand bei Acapulco gerade vom Mittagessen wieder zurück zu ihren Sonnenschirmen, als plötzlich zwei junge Männer in Richtung Strandpromenade hetzen. Hinter ihnen auf der Straße ein Auto, aus dem das Feuer mit automatischen Waffen eröffnet wird. Die beiden Opfer fallen vor die Füße der erstarrten Urlauber. Man ist geneigt zu sagen: Business as usual in Acapulco. Denn das einstige Pazifik-Paradies Mexikos ist schon lange zum Schlachtfeld der "Narcos" verkommen.