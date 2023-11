Ferrari aus dem Jahr 1962 brachte 51,7 Millionen Dollar

Ein Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 ist am Montag in New York um 51,7 Millionen Dollar (48,45 Mio. Euro) versteigert worden. Es handelt sich um den zweithöchsten Betrag, der jemals für ein Auto auf einer Auktion bezahlt wurde, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Der leuchtend rote Sportwagen hatte 38 Jahre lang einem Sammler aus den USA gehört, bevor am Montagabend den Besitzer wechselte. Wer der erfolgreiche Bieter war, gab Sotheby's nicht bekannt.

BILD: SN/APA/AFP/ANGELA WEISS 51,7 Millionen Dollar zahlte ein Käufer für diesen Ferrari