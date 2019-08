Festnahme nach tödlichen Schüssen auf Mutter in Schweden

Nach den tödlichen Schüssen auf die Mutter eines kleines Kindes in der südschwedischen Stadt Malmö ist eine erste Person in dem Fall festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht der Mithilfe an dem Tötungsdelikt, teilte die zuständige Polizei am späten Montagabend mit. Genaueres gab sie zunächst nicht bekannt, auf einer Pressekonferenz am Dienstag wollte sie mehr zu der Festnahme sagen.

SN/APA (AFP)/JOHAN NILSSON Die Frau erlag ihren Schussverletzungen