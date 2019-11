Festnahme von acht Verdächtigen nach Fund von Leichen in Lkw

Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London hat die vietnamesische Polizei acht Verdächtige in der Provinz Nghe An festgenommen. Sie sollen nach Ansicht der Behörden Teil eines Schlepperrings sein, der Vietnamesen illegal nach Großbritannien bringt, wie staatliche Medien am Montag berichteten.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Die Leichen waren in einem Kühllaster in London entdeckt worden