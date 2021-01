Festnahmen bei Corona-Demos in Brüssel und Amsterdam

Nicht nur in Wien, auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist am Sonntag gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert worden. Dabei wurden mehr als 200 Menschen festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Platz vor dem Hauptbahnhof, wo die meisten Demonstranten zusammenkamen, sei evakuiert worden. Auch in der niederländischen Kapitale Amsterdam wurde ein Protestzug aufgelöst, es gab rund 30 Festnahmen.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD In Brüssel greift die Polizei hart durch