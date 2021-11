Festnahmen nach Messerattacke auf Polizisten in Cannes

Nach einer Messerattacke auf einen Polizisten in der südfranzösischen Mittelmeerstadt Cannes haben Sicherheitskräfte zwei Menschen aus dem Umfeld des Täters festgenommen. Wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte, handle es sich dabei um gewöhnliche Nachforschungen. In dem Fall wurden demnach Ermittlungen wegen versuchter Tötung eingeleitet. Die Behörden sehen bisher keinerlei Verbindung zu einer islamistischen Organisation.

Die Untersuchungen nach dem Vorfall laufen