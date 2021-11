Festnahmen nach Protest gegen Wasserknappheit im Iran

Nach einer erneuten Demonstration gegen Wasserknappheit im Iran hat die Polizei fast 70 Menschen festgenommen. "Wir haben 67 der Haupttäter und Unruhestifter festgenommen", sagte ein hochrangiger Vertreter der nationalen Polizei, General Hassan Karami, am Samstag der Nachrichtenagentur FARS. An den "Unruhen" am Freitag hätten "etwa zwei- bis dreitausend Randalierer" teilgenommen.

SN/APA/@RHAMID90 / ESN/- Polizei spricht von "Unruhen"