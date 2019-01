Festnahmen nach tödlicher Attacke in Londoner Vorortzug

Nach einer tödlichen Messerattacke in einem Londoner Vorortzug sind zwei Verdächtige Samstagfrüh festgenommen worden. Der Angriff hatte für großes Aufsehen gesorgt: Der Täter stach am Freitag nach einem etwa dreiminütigen Wortgefecht mehrmals auf einen 51-Jährigen ein - vor den Augen dessen 14-jährigen Sohnes. Der Täter verschwand.

Er und sein Opfer waren am helllichten Tag an derselben Station in der Grafschaft Surrey in die Bahn gestiegen. Großbritannien kämpft seit Jahren mit steigender Messerkriminalität. Der Verdächtige war nach Angaben der britischen Verkehrspolizei im englischen Farnham festgenommen worden. Eine 27-jährige Frau wurde demnach ebenfalls Samstagfrüh festgesetzt; sie soll den Verbrecher unterstützt haben.

